Ieri, mercoledì 13 novembre, a Sanremo personale dell’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, durante un servizio in abiti civili nel centro storico, è intervenuto in flagranza di reato durante la cessione di un involucro contenente hashish da parte di un cittadino italiano a favore di un cittadino del Bangladesh. La transazione è stata interrotta dagli agenti, che hanno trovato addosso al cittadino italiano 5 euro frutto dello scambio, oltre ad un altro spinello già pronto e ad altri 200 euro occultati alla caviglia.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del fermato, dove sono state rinvenute altre dosi di hashish già confezionate nonché un bilancino di precisione ed un coltello utilizzato per il taglio della sostanza.

Il cittadino italiano è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente veniva segnalato alla Prefettura come consumatore. Lo stesso acquirente, cittadino originario del Bangladesh, è statp contestualmente deferito all’autorità giudiziaria poiché, irregolare sul territorio, era inottemperante ad un ordine di espulsione recentemente notificatogli presso la Questura di Imperia.

