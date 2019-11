Per informazioni: 0184/580248

Diversamente dagli anni scorsi, gli interessati non dovranno fare più alcuna comunicazione ma attenersi al rispetto delle condizioni stabilite con la suddetta delibera che vengono qui riassunte:

Con delibera di Giunta (n° 264 del 13/11/2019) sono stati regolamentati i criteri per il posizionamento di vasi, fioriere, tappeti e/o passatoie sul suolo pubblico da parte di titolari di esercizi commerciali in occasione delle imminenti festività natalizie e del Festival della Canzone Italiana 2020 .

