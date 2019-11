Solidarietà ai poligrafici del Secolo XIX colpiti dal pesante piano di riorganizzazione del Gruppo Gedi che conta 120 esuberi a livello nazionale, di cui ben 27 in Liguria e nello specifico 24 a Genova e 3 nelle altre province, su un totale di 38 persone che oggi lavorano sul nostro territorio. Un colpo molto duro inferto a una storica testata come il Secolo XIX, dopo che già 5 anni fa, nel 2014, la chiusura del centro stampa di San Biagio aveva portato al licenziamento di 49 persone. Dopo anni di sacrifici e contratti di solidarietà adesso Gedi ha deciso di mandare a casa altri 27 lavoratori liguri.

La Regione deve mobilitarsi immediatamente per chiedere al Gruppo editoriale di tornare sui propri passi. Oltre al problema occupazionale, che è assolutamente il più urgente, questa decisione di Gedi penalizza fortemente il sistema dell’informazione in Liguria, depotenziando una quotidiano storico e con radici profonde come il Secolo XIX.

Il Gruppo del Pd è vicino a tutta la redazione e ai poligrafici – oggi il giornale non era in edicola proprio per protestare contro questo piano – e chiede un intervento al presidente della Giunta ligure Toti.

Gruppo Pd in Regione Liguria