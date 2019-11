Per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi nell’ambiente ferroviario, con particolare riguardo all’individuazione di migranti irregolari a bordo dei treni merci transfrontalieri utilizzati per raggiungere clandestinamente l’Europa, è stata organizzata una nuova azione comune tra le Polizie Ferroviarie Europee attraverso l’organismo internazionale “RAILPOL” che ha promosso ed organizzato le attività in tutti i Paesi aderenti all’iniziativa.

Le principali stazioni ferroviarie liguri sono state teatro dei controlli straordinari: le operazioni, svolte dal Personale della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer Liguria, hanno coinvolto ben 29 stazioni liguri e hanno visto impegnati 96 operatori della Specialità .

Nel corso dell’attività sono state controllate 386 persone e 65 convogli e rintracciata una persona irregolare con le norme del soggiorno.

Le attività sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici.

