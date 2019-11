Uno smottamento di fango e pietre ha interessato questa notte Via Bandette nel quartiere di San Secondo. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 la notizia si è subito diffusa tramite i social, secondo le prime indiscrezioni la circolazione al momento risulta bloccata oltre a Via Bandette anche nella parte finale di Via San Secondo .Foto copertina tratta da Facebook T.MSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale presenti anche il Sindaco Scullino e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri che hanno messo in atto i primi interventi a favore dei residenti

