A Imperia, nel centro storico di Oneglia, una donna di 80 anni è stata derubata di ori per un valore di 30 mila euro. Una giovane, sostenendo di essere inviata dal Comune per un rimborso Tari e mostrando un tesserino falso, si è fatta mostrare ori e gioielli e se ne è impossessata, truffando la donna. I Carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona per individuare la truffatrice, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

