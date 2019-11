Il 26enne centrocampista sanremese Stefano Sturaro, assente dallo scorso aprile per un grave infortunio, oggi ha giocato i primi 45′ dell’amichevole tra Genoa e Monaco. Si avvicina il suo rientro, anche se non sarà disponibile ancora per la prossima partita a Ferrara con la Spal. A Montecarlo i biancorossi si sono imposti per 2-1, reti di Gumus (19′), Boschilia al 21′ e di De Jesus Nascimento nella ripresa.

Correlati