A Chiavari un cervo è stato colpito da un’auto nel centrale Corso Garibaldi a Chiavari. L’animale, spaventato, è finito prima sotto un porticato e poi in mezzo alla strada nell’ora di punta. Il conducente di un’auto non ha potuto evitare il cervo, finito sul selciato svenuto e ferito alle zampe. Ora sarà sottoposto ad esami per capire se potrà tornare libero o se dovrà essere soppresso.

