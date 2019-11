Il settore femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, torna in campo nel fine settimana. Sabato 16 novembre la squadra Juniores femminile giocherà a Genova contro la Superba. Domenica 17 novembre invece l’Eccellenza femminile affronterà il Vado al campo Zaccari a Camporosso. Fischio d’inizio alle 14.30.

