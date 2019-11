Per motivi di pubblica incolumità il Sindaco Vittorio Ingenito ha firmato l’ordinanza temporanea con cui, a partire dalla data odierna (15 novembre) e fino al termine dei lavori di consolidamento, viene vietato a chiunque l’accesso alla zona interna al Cimitero Comunale che comprende le gallerie dei blocchi loculi A, B, C e l’area tra il blocco C e D del campo E.

La decisione è stata presa in seguito al cedimento parziale del muro a monte della galleria del gruppo C, verificatosi lo scorso 3 novembre, e ai successivi sopralluoghi che non hanno escluso ulteriori cedimenti nelle porzioni di muro adiacenti.

Tale settore sarà transennato e sarà posta l’opportuna segnaletica; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riapertura avverrà presumibilmente entro i primi giorni di dicembre, una volta realizzati i lavori di puntellamento.​