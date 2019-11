Voglio tranquillizzare tutti abbiamo proceduto con le verifiche per scongiurare la presenza di danni strutturali allo scolmatore nei prossimi giorni rimetteremo a posto la strada. Commenta così il primo cittadino di Bordighera la situazione creatasi ieri sera in Via Pasteur dove un avvallamento dell’asfalto ha portato alla chiusura di parte del tratto stradale. Dopo le prime verifiche questa mattina la circolazione è consentita verso Borghetto e Vallebona.

Il video dell’intervista al Sindaco Vittorio Ingenito

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"