“Rotaract Fashion show – Una serata per la Spes” è un evento nato dal progetto universitario di 3 studentesse (Eva Alberti, Alessia Forastieri e Sandra Hammedi) dell’Università di Nice Cotes d’Azur con indirizzo economico/linguistico, in relazione al corso « project tutoré » a cura del professore Enric Gautier.

Grazie al patrocinio del Comune di Ventimiglia ed il sostegno del Rotaract Club Sanremo hanno organizzato, dopo il grande successo dell’anno scorso, la seconda edizione della sfilata di moda a sfondo benefico. Quest’anno la raccolta fondi sarà in favore dell’associazione Spes Auser di Ventimiglia che si occupa da oltre 17 anni di aiutare persone portatrici di handicap e di sostenere le loro famiglie.

L’evento avrà luogo alla Chiesa di San Francesco il 17 novembre a partire dalle 17:30 e sarà realizzato grazie alla partecipazione delle boutiques Betty’s world, Fashion Young, J’ai Perdu Ma Joupe, Le Nine e Wedding Room sposa by Boutique Pastore.

Alla sfilata seguirà il momento gourmet : il beverage sarà realizzato da Acquolina in collaborazione con Eurodrink e Acquesi, il food dallo chef Federico Lanteri del ristorante Il Torione, dallo chef Samuele Allavena del Ristorante Italia e dalla pasticceria Dulcis in fundo. La direzione della fotografia da Saverio Chiappalone e la produzione video da Alex Siffredi. Si ringraziano le make-up artists Giulia Torregrossa, Tatania Medda, Lilia Primici e Tatania Stoleicov della scuola di estetica ASEB di Sanremo, e l’hairdresser Davide parrucchieri.



Special guest della serata sarà Nina Rima, giovane influencer e modella che condivide sui social positività, gioia di vivere e spirito di rivincita.

Il costo del biglietto sarà di € 15 e sarà possibile acquistarlo presso le Boutiques e gli sponsor partecipanti, in particolare presso l’Acquolina Wine Bar di Ventimiglia.