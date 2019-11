A Sanremo un giovane magrebino ubriaco ha aggredito il titolare del pub “Rabbit Hole” in via Volta perché si era rifiutato di dargli da bere alcol. L’uomo ha spintonato e scaraventato per terra il barista, colpendolo, quindi ha ferito ad una gamba la moglie del titolare. Il barista ha riportato una frattura ad un braccio, è stato operato e guarirà nel giro di 40 giorni. Lo straniero è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni aggravate, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati