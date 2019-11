Nelle prime ore della mattina di domenica 27 ottobre è stata segnalata una violenta lite tra due giovani che, dopo una serata trascorsa in discoteca per festeggiare il compleanno di un comune amico, erano intenti a fare colazione nei pressi della rotonda Garibaldi. La lite tra i due, entrambi ventenni, nata probabilmente per futili motivi, è degenerata immediatamente, probabilmente a causa di uno stato di alterazione alcolica. Uno dei due giovani usando il caso da moto di cui era in possesso, colpiva violentemente l’altro al naso. Il violento e inaspettato gesto ha provocato alla vittima una grave lesione del setto nasale che ha indotto gli amici a soccorrerlo e chiamare il 112.

La Polizia ha trovato sul posto la vittima, mentre l’autore si era dato alla fuga subito dopo l’aggressione. La persona offesa, di origini marocchine, ferita e con una copiosa perdita di sangue dal naso, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale e successivamente dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Grazie alle informazioni acquisite dai presenti e ricostruita la dinamica della vicenda tramite la visione delle immagini di videosorveglianza, l’aggressore è stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.

