Quello dello “Sconto in fattura” è un problema di grande attualità per tutte le imprese coinvolte da questa novità prevista dall’art. 10 del Decreto Crescita. Per questo è stato di grande interesse il collegamento in diretta video, organizzato ieri pomeriggio presso la sede della Confartigianato a Sanremo, con il convegno nazionale: “Lo sconto in fattura e la cessione del credito per le MPMI imprese: criticità, azioni e proposte”.

Si è trattato di un incontro per informare tutte le imprese interessate dall’argomento su quanto stia accadendo e, ferma restando l’azione politico sindacale messa in atto, verificare se ci siano possibili soluzioni organizzative per rispondere alle esigenze di tutte le imprese coinvolte. Ad assistere al convegno erano presenti, nella sala riunioni della Confartigianato a Sanremo, imprese dei settori principalmente coinvolti (costruzioni, impianti elettrici e termoidraulici) e studi tecnici.

Dopo l’introduzione affidata a Dario Dalla Costa (Presidente Confartigianato Termoidraulici) i lavori sono stati coordinati da Bruno Panieri (Direttore Politiche Economiche di Confartigianato Imprese) con gli interventi di Andrea Trevisani (Direttore Politiche Fiscali di Confartigianato Imprese)

sullo sconto in fattura e sul quadro normativo di riferimento, e di Annalisa Ferrazzi (Responsabile Marketing Harley&Dikkinson) sulla gestione dello sconto in fattura per le MPMI.

Intanto prosegue la raccolta firme, avviata dalla Confartigianato in tutta la provincia di Imperia, proprio contro l’art. 10 del Decreto Crescita relativo allo sconto sulle fatture per ecobonus e sismabonus.