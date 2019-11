A Genova è stato approvato il progetto che cambierà la zona di San Martino a Sanremo. E’ stato confermato il vincolo commerciale relativo alla vendita del deposito-officina in corso Cavallotti. Sui 6500 metri quadri di proprietà della Riviera Trasporti a ridosso della ciclabile non potranno sorgere attività alimentari, né di abbigliamento. La riqualificazione della zona prevede una destinazione residenziale, commerciale e turistico-ricettiva. Dalla vendita si dovrebbe ricavare almeno 7 milioni di euro, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Correlati