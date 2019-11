La Città di Imperia celebra la Giornata mondiale del diabete che ricorre quest’oggi, 14 novembre. Per l’occasione la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata di colore blu per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete e sulla sua prevenzione.

