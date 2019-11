A Imperia il titolare di un peschereccio, sorpreso con prede la cui misura è sotto la soglia stabilita dai parametri europei, rischia di dover pagare una multa di 12 mila euro. Pesci che misurano troppo poco per essere catturati e venduti. Il peschereccio è stato sottoposto a verifica dopo lo sbarco. Gli uomini del comandante Giuseppe Semeraro stanno passando al setaccio pescherecci, rivendite di pesce, supermercati e grossisti, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

