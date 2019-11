Nello scorso week-end si è svolta a Torino la Silverskiff, Regata Internazionale di fondo in singolo sulla distanza di 11 chilometri, preceduta dalla Kinderskiff, per i più piccoli, su percorso ridotto di 1 km e 4 km. In totale oltre 900 atleti (599 per la Silver e oltre 300 per la Kinder) si sono sfidati sulle acque del Pp nella due giorni di regate, con suggestivi partenza ed arrivo sotto il castello del Valentino.

Il sodalizio sanstevese ha partecipato, ottenendo buoni risultati, con la squadra al completo, ad eccezione degli atleti di ritorno dai mondiali di Hong Kong.

Alice Ramella, già plurimedagliata italiana ed europea, ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria junior, mentre meglio di lei ha fatto la sorella Arianna, più giovane ma già ripetutamente a podio nelle gare svolte quest’anno, che ha conquistato il secondo posto nel singolo Allievi B2 femminile. Alla bella prova delle sorelle Ramella hanno fatto eco i piazzamenti di Ginevra Roà e Rebecca Berenato negli Allievi B1, Francesco Russo, Laura Franceschini e Isabella Roà tra gli allievi C, Linda Muratore, Matteo Pansieri, Pietro Campeggio e Manuel Garibaldi tra i Cadetti.

A completare il buon week end del canottaggio sanstevese la quarta posizione a ridosso del podio di Marta Ardissone tra i Master.

Prossimo appuntamento per la Canottieri Santo Stefano i Campionati Italiani di fondo che si disputeranno a San Giorgio di Nogaro in Friuli tra 10 giorni.

