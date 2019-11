A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha firmato l’ordinanza sindacale n. 126 del 2019 che prevede il divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare nelle aree sottoposte a maggior rischio (tutte le spiagge situate sul litorale di competenza del Comune di Taggia indipendentemente dal regime giuridico cui risultano assoggettate: spiagge libere, in concessione, spiagge libere attrezzate oltre a tutta la zona denominata “Darsena”) dalle ore 21 del 14 Novembre alle ore 8 del 15 Novembre.

Il provvedimento è in vigore dalle ore 21 del 14 Novembre alle ore 8 del 15 Novembre