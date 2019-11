Cade l’accusa di violenza sessuale per il 23enne magrebino arrestato a settembre a Ventimiglia dalla Polizia dopo la denuncia di un senzatetto disabile di 55 anni. Quest’ultimo ha ammesso che il rapporto era stato consenziente. Il 23enne è stato scarcerato con il solo obbligo di firma. A suo carico rimane l’accusa di estorsione per aver chiesto 400 euro per non divulgare il video del rapporto sessuale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

