Giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, la Coop.Soc. Arcadia – Liguria da Scoprire e il Floriseum Museo del Fiore di Sanremo organizzano presso il parco di Villa Ormond l’evento “Una mattina tra gli alberi” : un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita e per la qualità dell’ambiente.

L’evento è dedicato alle scuole sanremesi e prevede la partecipazione gratuita di un numero limitato di classi.

Le classi partecipanti accompagnate da Marco Macchi, guida turistica e ambientale,potranno scoprire tante curiosità sugli alberi più interessanti del parco di Villa Ormond; dopodiché insieme alla Dott.sa Roberta Di Marco, potranno dilettarsi con carte e cartoni nella libera realizzazione di un grande albero, un lavoro collettivo che verrà esposto presso il Floriseum di Sanremo.

Il percorso e il laboratorio avranno una durata complessiva di circa un’ora. L’inizio delle attività è previsto per le ore 9:00 e proseguirà sino alle ore 12:00 circa. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Per partecipare è necessario prenotare entro lunedi 18 novembre.

Per informazioni e prenotazioni contattare Marco Macchi (338 1375423) o Roberta Di Marco ( 333 7805551).