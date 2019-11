Il tribunale di Sorveglianza di Genova ha concesso gli arresti domiciliari per motivi umanitari, all’ex presidente dei tribunali di Imperia e Sanremo, Gianfranco Boccalatte, 77 anni, condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione per un cumulo di pene che riguardano prevalentemente vicende di corruzione e peculato. Boccalatte, detenuto nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, è malato. “Da giugno ad oggi, ha perso 12 kg. Lo stesso perito del tribunale ha dichiarato che il protrarsi della carcerazione sarebbe stato contrario ai principi di umanità” dice l’avvocato Roberto Ottolini all’Ansa.

