A Sanremo la sospensione di un croupier da parte del Casinò è motivata da una ventina di “anomalie”. Un provvedimento disciplinare, quello scattato sabato al termine di un’indagine interna su presunte vincite sospette per il gioco di carte. Nel mirino sono finite una ventina di episodi, avvenuti in alcuni mesi sempre con lo stesso cliente. Le telecamere di sorveglianza avrebbero consentito di individuare il pagamento delle vincite che non sarebbero state effettuate, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

