Stamani al Palazzetto dello Sport “Emilio Biancheri” di Bordighera, i rappresentanti di Gladiator Ventimiglia, Sanremo Boxe ed Fighting Boxe Imperia, così come il vice presidente del comitato ligure della Federazione Pugilistica Italiana e l’assessore allo sport (Stefano Gnutti) ed il vicesindaco (Mauro Bozzarelli) del Comune di Bordighera, hanno presentato l’importante evento sportivo pugilistico in programma sabato 16 e domenica 17 novembre.

Il Palasport di via Diaz ospiterà la fase finale regionale ligure valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti Elite-categoria Olimpica. E’ la prima volta che un evento di tale portata viene organizzato ad Bordighera. Fondamentale è stata la collaborazione tra tre società regolarmente affiliati alla Federazione Italiana. Il ring sarà posizionato al centro del Palasport ed i pugili combatteranno sul ring senza caschetto protettivo. Venerdì 15 a Genova si svolgeranno i quarti di finale, quindi a Bordighera sabato 16 si terranno le semifinali (nove incontri in totale) e domenica le finali. Nella giornata di sabato ci saranno anche tre match a contorno. Tutti gli incontri si disputeranno in tre riprese da tre minuti. Si combatterà con guanti anti shock, a differenza di quanto avviene negli incontri tra professionisti. Sia sabato, sia domenica si inizierà alle 19 e si finirà intorno alle 21.30. Tre gli atleti della zona che gareggeranno nella fase regionale dei Campionati Italiani Elite: Christian Gazzano (25 anni, Sanremo Boxe), Mehdi Gueribi (19 anni, Fighting Boxe Imperia) ed Attilio Sorgi (27 anni, Gladiator Ventimiglia).

“La nostra è l’unica provincia con tre società sportive concorrenti che collaborano tra loro per organizzare un evento – sottolinea Riccardo Zunino, Presidente della Sanremo Boxe – Siamo i primi a costituire un evento unendo le forze, tra noi non esiste rivalità. Ci fa piacere organizzare eventi di pugilato, poi se arrivano anche risultati di rilievo per i nostri atleti non guasta di certo. Questa è un’esperienza che può esser ripetuta nei prossimi anni. L’Elite è la massima categoria del dilettantismo. Bordighera ospita l’evento annuale più importante a livello regionale, coinvolge atleti di un certo livello. A Sanremo tre anni era stato celebrato il centenario della nascita della prima società pugilistica in Italia. Pare oltretutto che uno dei due fondatori fosse di Bordighera”.