Da lunedì 4 novembre è possibile vaccinarsi contro l’influenza, recandosi presso gli ambulatori di vaccinazione dei Distretti Sanitari di Ventimiglia, Sanremo e Imperia con accesso libero e senza appuntamento o presso lo studio del proprio medico curante.

La vaccinazione è gratuita e particolarmente consigliata agli over 65, ai bambini con più di sei mesi, alle persone affette da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio-circolatorio, diabete, insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori, malattie congenite o acquisite che comportino una bassa produzione di anticorpi (inclusa l’infezione da HIV), malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (malesseri neuromuscolari). Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. Personale sanitario di assistenza. Familiari a contatto con soggetti ad alto rischio.

“Con questo gesto ho voluto testimoniare e ricordare a tutti che un vaccino antinfluenzale è il modo migliore per ridurre le probabilità di ammalarsi e di contagiare gli altri – dichiara il Direttore Generale Marco Damonte Prioli – Quante più persone si vaccinano contro l’influenza, meno l’infezione può diffondersi nella comunità. La vaccinazione è un gesto semplice ma fondamentale, un atto di responsabilità anche nei confronti degli altri”.

Gli orari e le sedi degli ambulatori di vaccinazione sono consultabili sul sito aziendale:

www.asl1.liguria.it

