La neve è arrivata sulle Alpi Liguri. La scorsa notte i termometri sono scesi sotto lo zero: -4 a Colle di Nava e Calizzano (Savona), -1.6 a Pratomallo (Genova). Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno ricoperto di neve le cime delle Alpi che oggi si sono viste con chiarezza dal mare di Genova.

