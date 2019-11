“Grande dolore per chi ha perso la vita in Veneto a causa del maltempo. Siamo vicini ai veneti, al governatore Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per quanto sta accadendo in queste ore e seguiamo con apprensione l’evoluzione degli eventi: la Liguria è a disposizione ed è pronta a intervenire con i suoi mezzi per qualsiasi esigenza. Forza Veneto, purtroppo sappiamo cosa si prova e siamo con voi!”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sul maltempo che ha colpito il Veneto.

