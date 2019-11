L’indirizzo del Liceo Scientifico Sportivo del “Colombo” di Arma di Taggia continua a sfornare campioni. La giovane Nadia Arfoui, studentessa del quarto anno sta ottenendo ottimi risultati nel campo dello judo nazionale. Nadia, cintura nera a 15 anni, appartiene alla categoria cadetti 63 chilogrammi e recentemente al Palaghiaccio di Catania ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria. Addirittura, partecipando anche nella categoria superiore, ha comunque conquistato il terzo posto. Nadia ha iniziato a praticare questo sport dall’età di 6 anni e attualmente frequenta la palestra gestita da Pierangelo Toniolo a Settimo Torinese, una delle migliori del settore. Il suo obiettivo è ora quello di partecipare alle prossime Olimpiadi del 2024, con uno sguardo a Tokyo il prossimo anno. “Questi risultati ho potuto ottenerli – ci dice Nadia – anche grazie alla scuola che frequento che mi permette di conciliare lo studio con lo sport. Il mio sogno è ora quello di entrare in un gruppo sportivo d’eccellenza per raggiungere il massimo dei livelli, nella prospettiva delle Olimpiadi”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta