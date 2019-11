La Sanremese per il secondo anno di fila si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia di serie D. Oggi pomeriggio al “Garaviglia” di Inveruno i biancoazzurri hanno pareggiato per 2-2. Per due volte sono andati in vantaggio con Gagliardini al 14′ e con Manes al 60′ e per due volte sono stati raggiunti in virtù dei gol di Vai al 24′ ed al 93′. Ai calci di rigore la Sanremese si è imposta per 5-3 dato che hanno segnato Taddei, Colombi, Demontis, Spinosa e Scalzi, mentre per l’Inveruno ha sbagliato Broggini, mentre hanno fatto centro Stronati, Lillo e Vai. Mercoledì 4 dicembre nei quarti di finale la Sanremese affronterà il Seravezza che oggi in trasferta ha eliminato il San Donato Tavarnelle per 5-4 (dopo che i tempi regolamentari erano finiti 2-2).

