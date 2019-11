Da martedì 12 novembre è possibile acquistare il calendario della Polizia di Stato 2020 online sul sito www.unicef.it, nella sezione “regali”.

Il calendario verrà consegnato direttamente a casa, esclusivamente sul territorio nazionale.

Al costo del calendario (8 euro per l’edizione da parete, 6 euro per quello da tavolo) devono essere aggiunti 6 euro per le spese di spedizione, indipendentemente dal numero dei calendari acquistati. Il ricavato della vendita verrà devoluto al Comitato italiano per l’Unicef.

Dal 2001 ad oggi, grazie alla consolidata partnership con Unicef, sono stati raccolti circa 2 milioni e 650 mila euro e completati diversi progetti, tra cui il progetto UNICEF “Yemen”, cui la vendita dei calendari della Polizia di Stato 2019 ha permesso di devolvere 176.949 euro.

Inoltre, come per la precedente edizione, il Comitato italiano per l’Unicef riserverà una quota del ricavato delle vendite del calendario al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, per finanziare il Piano “Marco Valerio”, rivolto ai figli minori dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche.