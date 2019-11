E’ ai domiciliari Amelia Russo, 54enne imperiese arrestata ad ottobre con l’accusa di maltrattamenti ai danni di un 84enne infermo, di cui era la badante in un alloggio nelle case popolari a Castelvecchio. La Russo era stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare. La Mobile sta ora esaminando i conti correnti dell’anziano: il sospetto è che la donna gli abbia spolpato i risparmi. La delega per ritirare i soldi in banca l’aveva la figlia della Russo, Vincenza Piccinini, ora indagata, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati