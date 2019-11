Il Centro Peppino e Felicia Impastato di Sanremo esprime piena e convinta solidarietà a Giovanni Impastato ed alla sua famiglia per l’attentato di ieri alla pizzeria, che ha causato danni importanti ed impedito la riapertura del locale dopo i lavori di ristrutturazione. Un incendio doloso, che poteva essere di proporzioni ben più gravi, e che rappresenta un segnale grave e terribile. Per la seconda volta si è colpita una famiglia simbolo dell’antimafia. Un gesto vile, che rappresenta anche un atto intimidatorio nei confronti di chi lotta quotidianamente contro le mafie e l’illegalità. Giovanni e la sua famiglia sono stati protagonisti anche nella nostra regione di importanti iniziative a favore della a giustizia sociale e contro tutte le mafie e per questo motivo esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà. Sentiamo anche una forte preoccupazione per questi atti di violenza, che non possono essere sottovalutati, e per questo ci sentiamo ancora di più impegnati a contrastare ogni tipo di mafia al sud come al nord.

