Sabato 16 novembre, alle ore 18. al Circolo “Tunin Siffredi” in via cornice 4 ad Arma di Taggia è in programma l’evento “A cena con l’autore”… Struncatura, peperoni ripieni alla calabrese, polpette sempre alla calabrese, dolce. Tutto annaffiato con ottimo Cirò. Si chiacchiera un po’ di libri e poi… si mangia! Protagonista dell’incontro lo scrittore Marco Terrone che presenterà due suoi libri.

Si prega di prenotare entro giovedì al numero 3483925294.