Prezzi biglietti: intero 16 Euro / ridotto – Soci Coop e Unitre 14 Euro Abbonamenti alla Stagione 2019/2020: 10 ingressi al costo di € 120 oppure 15 ingressi € 150. Per studenti (under 25): abbonamento a 10 ingressi € 30

Ad esibirsi, i pianisti Wang Xin e Florian Koltun mentre la compagine orchestrale sarà diretta da Nurhan Arman . Il programma musicale è costituito dal concerto per pianoforte a 4 mani di Czerny, di rara esecuzione e di grande brillantezza, tipica espressione del gusto biedermeier del primo Ottocento, dalla Sinfonia N. 1 in Re Maggiore D 82 di Schubert e dal brano del compositore contemporaneo Jacopo Aliboni “In Thai coast key”.

Il pianoforte torna protagonista del prossimo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in un’esecuzione a quattro mani prevista per giovedì 14 novembre alle 17 al Teatro del Casinò .