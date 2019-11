Il tribunale di Imperia ha condannato a 7 anni e 6 mesi e a un risarcimento di 70 mila euro un uomo di 41 anni, abitante in provincia di Cuneo, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia. Per l’accusa, nel luglio del 2014, quando la figlia aveva 6 anni, la violenza si era consumata a Riva Ligure, durante una vacanza. Le indagini partirono da alcune frasi della bimba al rientro dalla vacanze: “Papà mi ha fatto male, ha fatto una cosa brutta”. La madre denunciò il caso ai carabinieri di Cuneo. Nella deposizione della mamma è emerso che la figlia, a 5 anni dai fatti, rifiuta ancora la figura paterna.

