L’attività del settore giovanile della Pallamano Ventimiglia, continua senza soste. Di scena tutte le squadre organizzate in questa stagione. Gli U. 17, che stanno disputando per la prima volta il Campionato PACA, sono stati naturalmente superati dalla forte squadra dell’Antibes. Per i ragazzi ventimigliesi, con una rosa composta per l’80% da ragazzi di primo anno, sicuramente una sconfitta istruttiva. Si confermano invece nel Campionato delle Alpi Marittime, le squadre U,15 ed U. 13, che hanno superato i loro avversari con punteggi netti; 25-8 degli U.13 e 28-13 per gli U.15, entrambe contro le squadre di Villefranche sur Mer. Le due squadre sono state seguite da Massimo Agnese.

Esordio anche per gli U. 11 guidati da Bernard Giordanella che sono stati sconfitti con onore dal club di La Colline a Chateauneuf de Grasse. 24-14 il risultati per gli amici francesi, ma grande soddisfazione nel club frontaliero per l’esordio di questa squadra che per la prima volta è stata organizzata e condotta in un campionato di Eccellenza.



