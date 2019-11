Oggi pomeriggio la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con l’Inveruno. Il match, valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di serie D, si giocherà domani 13 novembre allo stadio “Luigino Garavaglia” di Inveruno, con inizio alle 15.

Assente giustificato il terzino Pici, impegnato con la sua Nazionale Albanese Under 19 per le Qualificazioni ai Campionati Europei. Prima di scendere in campo la squadra si è soffermata in sala video per analizzare pregi e difetti degli avversari. Al termine della rifinitura, Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati. Resta a riposo soltanto il portiere Caruso.

PORTIERI: Morelli (’99), Brizio (’01).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino Manuel (’02).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

