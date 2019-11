All’edizione 2019 di Olioliva presente anche l’Accademia dello stoccafisso con il suo Presidente Sergio Lanteri e il socio Lodovico Rolfo.

Nell’ambito della festa dell’olio nuovo l’Accademia ha partecipato in duplice veste: come promotore delle antiche tradizioni di Imperia e come giuria all’interno di un concorso gastronomico.

Venerdì 8 novembre Sergio Lanteri ha presentato la ricetta tradizionale dello stoccafisso all’onegliese, raccontando la storia e gli aneddoti che si celano dietro a uno dei piatti più amati e conosciuti di Imperia.

Domenica 9 novembre invece il Presidente Lanteri e Rolfo sono stati parte della giuria che ha decretato 3 vincitori nella gara degli chef non professionisti: “Un’esperienza meravigliosa, condivisa da un pubblico numeroso e da ricette particolari. E’ stato un grande piacere non solo poter essere in giuria ma poter degustare i piatti realizzati dagli chef” commenta il Presidente Sergio Lanteri.

L’Accademia dello stoccafisso continua il suo percorso con una tappa prestigiosa: martedì prossimo sarà infatti ospite con il suo stand presso il Principato di Monaco. “Ai fornelli”, per proporre la tradizionale ricetta De.Co. dello stoccafisso all’onegliese, saranno: Sergio Lanteri, Guido Marchese e Stefano Zerbone.