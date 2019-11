Sconfitta interna per il Bvc Sanremo, che ha comunque evidenziato notevoli miglioramenti, come spiega il coach Simone Sandel: “Il nostro è un gruppo nuovo, che sta crescendo partita dopo partita. Sono contento, perché i ragazzi s’impegnano al massimo, migliorando costantemente”.

Campionato Under 13 – quinta giornata

