E’ morta l’anziana investita sabato a Genova in via Molassana mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 86 anni, era stata travolta da un uomo alla guida di una moto. L’opposizione a Palazzo Tursi aveva sollevato la questione sottolineando come in quel punto le strisce pedonali fossero sbiadite.

Correlati