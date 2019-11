PREMESSOIl 29/10/2019 con una delibera di giunta Ventimiglia aderisce alla Rete sperimentale dei comuniLiguri orientati alla famiglia CONSIDERATO che il forum Ligure delle Associazioni Familiari è composto da varie associazioniche hanno tra i principi ispiratori la lotta alla legge 194, che sono contro l’uso di contraccettivi, chesono contro le tecniche di fecondazione assistita, che sono contro la comunità LGBT e che sonoper una visione estremista della religione cattolica TENUTO CONTO : che il forum Ligure delle Associazioni Familiari che si fa portatore di unaconcezione fondamentalista e integralista della religione cattolica, propugnando principi ancorati alpassato, non al passo con i tempi, superati dai fatti e da una sensibilità diversa e più aperta ormaisaldamente presente nella società. con la seguente MOZIONE si chiede:di impegnare il Sindaco e la giunta a ritirare il comune dalla “Rete sperimentale dei comuni Liguriorientati alla famiglia”

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta