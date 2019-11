Al Casinò di Sanremo un croupier di mezza età è stato sospeso dal servizio per il forte sospetto di aver dato a clienti vincite che non avrebbero mai ottenuto ai tavoli da gioco. L’uomo sarebbe finito nel mirino per numerosi episodi avvenuti in tempi diversi nel corso di un’indagine che farebbe leva sulle immagini della videosorveglianza. Si tratterebbe di una presunta complicità con uno o più giocatori per trarne profitto ai danni dell’azienda, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

