Stamattina i biancoazzurri hanno ripreso gli allenamenti al Comunale. Mercoledì 13 novembre alle 14 si torna in campo: al Luigino Garavaglia di Inveruno è in programma la gara valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia di serie D contro i gialloblù. Domani pomeriggio, sempre al Comunale, è prevista la rifinitura; al termine Nicola Ascoli diramerà come al solito la lista dei convocati.

Il match sarà diretto dal signor Gioele Iacobellis di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Dario Ameglio di Torino.

