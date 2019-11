Da un paio di giorni in centro ad ONEGLIA è possibile avvistare due fagiani a spasso per le strade cittadine. La cosa non è sfuggita alla consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Maria Hellory Ponte che a immortalato i pennuti nelle strade e auspica che comune provincia e Regione intervengano su questa materia che non è limitata ai soli fagiani ma come ben sappiamo le campagne e i centri urbani delle nostre città vedono sempre più spesso la presenza di animali selvatici nelle aree urbane, in particolar modo i cinghiali che ad esempio a Ventimiglia vengono avvistati molto frequentemente in città.

La consigliera Ponte auspica che gli enti preposti citati poco prima possano realizzare un centro di raccolta per la fauna selvatica ( ferita o trovata fuori habitat) per salvaguardare la salute degli animali ed evitare danni alle citta.

Conclude la Consigliera Ponte “Il fagiano è un animale esotico dal piumaggio variopinto simile al pavone che nulla ha a che spartire con la popolazione autoctona presente nei boschi. Allevati e poi “liberati” nei boschi dell’entroterra per consentirne la caccia, si spingono negli a mbienti “urbani” dai quali provengono. Spero che questi due esemplari si possano recuperare e tramite i volontari dell’associazione ENPA onlus di Savona ricollocare presso privati con voliere ampie.”