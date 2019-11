Per Allievi 2003, Giovanissimi 2005 e Giovanissimi 2006 sconfitte contro i pari età di Vallescrivia e Campomorone.

Nel fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio si mette in mostra l’attaccante De Febis che, nella sfida degli Allievi 2004 contro il Molassana, ha siglato la sua personale tripletta nel 3-3 finale.

