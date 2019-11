Un commerciante di Savona di origini bengalesi è stato aggredito da 7 ragazzini, quasi tutti minorenni, che lo hanno colpito con una sedia e una sbarra di ferro. L’uomo, assieme alla moglie, ha un negozio di bigiotteria in centro città. Ha raccontato alla Polizia che nel negozio 4 ragazzi e 3 ragazze, hanno iniziato a toccare la merce ed hanno poi reagito con violenza alla protesta del commerciante. Uno dei giovani è stato identificato e denunciato per tentata estorsione. Gli altri sei devono essere rintracciati.

Uno dei giovani è stato identificato e denunciato per tentata estorsione. Gli altri sei devono essere rintracciati