– Se un’associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, può concedere la gestione di un’attività commerciale. Si evidenzia che l’art. 2555 del cc definisce l’azienda il complesso dei beni organizzati dall’ imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Nella fattispecie verrebbe meno il requisito soggettivo del dante causa, ovvero un’associazione senza fine di lucro non riveste la qualifica di imprenditore.

Che il Comune di Bordighera in data 5 dicembre 2017 ha concesso la gestione del bocciodromo comunale per la durata di anni 6 all’associazione sportiva dilettantistica Circolo Boccistico G. Biancheri Muller.

La sottoscritta Laura Pastore, in qualità di Consigliere Comunale della Città di Bordighera presenta la seguente interpellanza ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale.

Interpellanza sulla concessione del Bocciodromo Comunale di Via Stoppani – gestione dell’attività di bar ristorante