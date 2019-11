Alle ex Caserme Revelli ad Arma di Taggia nei giorni scorsi ci sono state imponenti esercitazioni da parte del Corpo degli Alpini e dell’Associazione Nazionale Alpini. In particolare è stato allestito un campo base completo (composto da tende ministeriali, uffici, bagni e docce, cucina, tenda mensa…) utilizzabile in occasione di eventi naturali disastrosi come alluvioni o terremoti.

In questo contesto sono state coinvolte, in collaborazione con la Protezione Civile di Taggia, anche alcune classi dell’Istituto Colombo, e precisamente due quarte e due quinte, e alcuni esperti hanno svolto con i ragazzi esercitazioni di rianimazione con l’utilizzo di manichini, insegnando agli studenti la pratica del massaggio cardiaco e della respirazione bocca a bocca. Si è trattato quindi di una lezione teorica-pratica in merito alle manovre di primo soccorso da svolgersi in caso di arresto cardiaco, anche con l’utilizzo del Dae (defibrillatore).

Così la prof.ssa Alessandra Cerri della Protezione Civile di Taggia: “Un ringraziamento per questo interessante e utile coinvolgimento va alla direzione del GIMC Ospedale da Campo. Un’esperienza che i ragazzi hanno molto apprezzato e che va nella direzione di far capire loro come sia importante l’organizzazione di tutta la macchina dei soccorsi sia nella vita quotidiana che in situazioni di emergenza per prevenire il più possibile i danni derivanti da eventi naturali disastrosi. Confidiamo di mantenere un rapporto costruttivo tra queste attività e il mondo della scuola, con altri incontri durante l’intero anno scolastico.”

