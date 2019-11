Un sanremese di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere precipitato con la mountain bike, in un dirupo, finendo nel greto di un torrente sulle alture di Torri, frazione di Ventimiglia. L’uomo ha riportato un politrauma, con pneumotorace ed è stato soccorso dall’eliambulanza dei vigili del fuoco. L’incidente si è verificato in una zona impervia, rendendo difficili i soccorsi.

